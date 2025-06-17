Халил Раунтри: «Я хочу стать чемпионом, иду к этой цели»

Халил Раунтри высказался о бое с Джамалом Хиллом.

«Мой план – показать бой, после которого никто не сможет оспорить мое право на титульный бой. Я хочу стать чемпионом, иду к этой цели», – сказал боец UFC Халил Раунтри.

Раунтри дрался за пояс UFC в октябре-2024, проиграв нокаутом Алексу Перейре. 21 июня Раунтри проведет поединок против Джамала Хилла . Бой возглавит турнир UFC в Азербайджане.

Джамал Хилл: «Халил Раунтри не на моем уровне»