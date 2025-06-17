Халил Раунтри: «Я хочу стать чемпионом, иду к этой цели»
Халил Раунтри высказался о бое с Джамалом Хиллом.
«Мой план – показать бой, после которого никто не сможет оспорить мое право на титульный бой. Я хочу стать чемпионом, иду к этой цели», – сказал боец UFC Халил Раунтри.
Раунтри дрался за пояс UFC в октябре-2024, проиграв нокаутом Алексу Перейре. 21 июня Раунтри проведет поединок против Джамала Хилла. Бой возглавит турнир UFC в Азербайджане.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
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