Пимблетт – о возможном бое с Топурией: «Это один из тех боев, для которых устроят гребаный мировой пресс-тур, как у Макгрегора и Альдо»
Пэдди Пимблетт высказался о потенциальном бое против Илии Топурии.
«Если Илия выиграет и скажет, что хочет драться со мной, UFC организует этот бой, потому что он принесет деньги. Это один из тех боев, для которых устроят гребаный мировой пресс-тур, как у Макгрегора и Альдо.
Я знаю, что выиграю и причиню ему боль. И еще больше заткну всем рот», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
Ранее Илия Топурия сказал, что ненавидит Пимблетта и хочет с ним подраться. 29 июня Илия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс легкого веса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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