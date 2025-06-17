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Пимблетт – о возможном бое с Топурией: «Это один из тех боев, для которых устроят гребаный мировой пресс-тур, как у Макгрегора и Альдо»

Пэдди Пимблетт высказался о потенциальном бое против Илии Топурии.

«Если Илия выиграет и скажет, что хочет драться со мной, UFC организует этот бой, потому что он принесет деньги. Это один из тех боев, для которых устроят гребаный мировой пресс-тур, как у Макгрегора и Альдо.

Я знаю, что выиграю и причиню ему боль. И еще больше заткну всем рот», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Ранее Илия Топурия сказал, что ненавидит Пимблетта и хочет с ним подраться. 29 июня Илия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс легкого веса.

Илия Топурия: «Следующим после Оливейры будет Царукян»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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