Шон О’Мэлли: «Я могу выиграть у Мераба восемь раз из десяти. Хочу отыграться»
Шон О’Мэлли сказал о желании провести третий бой против Мераба Двалишвили.
«Чтобы снова заслужить бой с Мерабом, я должен стать неоспоримым претендентом. Мне нужна серия побед. Я способен победить Мераба. Я могу выиграть у него восемь раз из десяти. Во мне будет желание отыграться за поражение, оно будет меня грызть», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
О’Мэлли в реванше проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.
Шон О’Мэлли: «Когда увидел волосы и тату Гарбрандта, подумал: «Вот черт, люди так же видят и меня». Это позор»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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