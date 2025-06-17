Шон О’Мэлли: «Я могу выиграть у Мераба восемь раз из десяти. Хочу отыграться»

Шон О’Мэлли сказал о желании провести третий бой против Мераба Двалишвили.

«Чтобы снова заслужить бой с Мерабом, я должен стать неоспоримым претендентом. Мне нужна серия побед. Я способен победить Мераба. Я могу выиграть у него восемь раз из десяти. Во мне будет желание отыграться за поражение, оно будет меня грызть», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

О’Мэлли в реванше проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

Шон О’Мэлли: «Когда увидел волосы и тату Гарбрандта, подумал: «Вот черт, люди так же видят и меня». Это позор»