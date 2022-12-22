Анкалаев – о лагере перед боем с Блаховичем: «Было много травм, но мы согласились и выступили»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев рассказал, что столкнулся с трудностями при подготовке к поединку с .

Изначально планировался трехраундовый претендентский поединок, однако из-за травмы чемпиона Иржи Прохазки бой принял стал пятираундовым и титульным.

«Конечно, обидно, но перед этим боем был, можно сказать, самый плохой лагерь в моей жизни.

Было много травм, но мы согласились, выступили и, я думаю, сделали достаточно, чтобы мою руку подняли», – сказал Анкалаев.

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