Шавкат Рахмонов: «Могу вернуться в декабре, но надо, чтобы травма не беспокоила»

Шавкат Рахмонов сообщил о планах по возвращению.

«Сам хочу вернуться, просто надо долечить травму и быть готовым. От ситуации зависит, но хочется, конечно, сразу за чемпионский пояс подраться. Самое главное, мне нужно быть готовым, кто бы там ни был.

История о том, что планирую вернуться в декабре, правдива, но надо, чтобы травма не беспокоила», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов .

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