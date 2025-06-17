Шавкат Рахмонов: «Могу вернуться в декабре, но надо, чтобы травма не беспокоила»
Шавкат Рахмонов сообщил о планах по возвращению.
«Сам хочу вернуться, просто надо долечить травму и быть готовым. От ситуации зависит, но хочется, конечно, сразу за чемпионский пояс подраться. Самое главное, мне нужно быть готовым, кто бы там ни был.
История о том, что планирую вернуться в декабре, правдива, но надо, чтобы травма не беспокоила», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов.
Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310.
Менеджер Рахмонова – о слухах про бой с Белалом: «Нет, это неправда»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Вестник ММА»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости