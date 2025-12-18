Кубок IBU. Эрдал, Гигонна, Шово, Энафф выступят в женском спринте, Леве, Кюн, Фрацшер, Реес – в мужском

Мужчины и женщины пробегут спринт на Кубке IBU в Швейцарии.

19 декабря на Кубке IBU в Ленцерхайде пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Кубок IBU по биатлону-2025/26 3-й этап Ленцерхайде, Швейцария Спринт Женщины Начало – 12:30 по московскому времени. 1. Сири Скар (Норвегия) 4. Каролине Эрдал (Норвегия) 12. Йоханна Скоттхайм (Швеция) 18. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 20. Жилонн Гигонна (Франция) 22. София Шнайдер (Германия) 31. Ханна Кебингер (Германия) 33. Селия Энафф (Франция) 34. Анастасия Кузьмина (Словакия) 38. Эмма Нильссон (Швеция) 46. Софи Шово (Франция) 59. Амандин Менжен (Франция) 64. Марит Скуган (Норвегия) Мужчины Начало – 16:10 по московскому времени. 3. Дамьен Леве (Франция) 6. Мартин Невланн (Норвегия) 12. Роман Реес (Германия) 22. Антонин Гигонна (Франция) 27. Эмильен Клод (Франция) 34. Йоханнес Кюн (Норвегия) 50. Леонард Пфунд (Германия) 54. Гаэтан Патюрель (Франция) 55. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) 61. Матиас Сорнес (Норвегия) 98. Лукас Фрацшер (Германия) 119. Ветле Паульсен (Норвегия) Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде