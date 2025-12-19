  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев о недопуске биатлонистов: «Свинская политика IBU. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и требовать компенсации»
0

Губерниев о недопуске биатлонистов: «Свинская политика IBU. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и требовать компенсации»

Губерниев о недопуске биатлонистов: потом можно будет подать в суд на IBU.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что после возвращения российских биатлонистов на международные турниры можно будет подавать в суд на IBU и требовать компенсации.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск Союза биатлонистов России в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов к соревнованиям. 

«Мы должны иметь в виду пространство для маневра. Если CAS примет решение в нашу пользу, а все указывает на то, что так и будет, то IBU будет вставлять нам палки в колеса.

Очень интересно, как они отреагируют на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы допускать молодежь. Допустим, вы с предубеждением относитесь ко взрослым, но дети-то тут причем? Запросы все отправлены, IBU молчит. Посмотрим, сколько будет продолжаться эта свинская политика.

С учетом допуска многих летников, изменения общественного мнения и судебных решений, позиция IBU не выглядит выигрышной. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и дальше требовать компенсации», – сказал Губерниев.

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoсборная России жен
logoМатч ТВ
logoМОК
logoCAS
logoIBU
logoСоюз биатлонистов России
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
IBU отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск Союза биатлонистов России в CAS по поводу недопуска спортсменов
сегодня, 07:55
Каминский о недопуске россиян: «IBU – упрямая организация. Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию»
вчера, 12:58
Дмитрий Губерниев: «С вероятностью 99% российские биатлонисты на Олимпиаду не поедут. Важно помнить, что FIS была за допуск россиян, а IBU – против»
15 декабря, 16:44
Главные новости
Ирина Казакевич: «Сегодня была очень сложная гонка, сложные погодные условия. Когда закрыла пятый выстрел, была невероятно счастлива»
11 минут назад
Кубок Содружества. Казакевич уйдет первой в гонке преследования, Терещенко – 2-й, Резцова – 3-й, Сливко – 4-й
сегодня, 10:01
Кубок Содружества. Латыпов стартует первым в гонке преследования, Сидоров – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м
сегодня, 09:55
❄️ Кубок Содружества. Казакевич выиграла спринт, Терещенко – 2-я, Резцова – 3-я, Сливко – 4-я, Сола – 14-я
сегодня, 09:20
IBU отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск Союза биатлонистов России в CAS по поводу недопуска спортсменов
сегодня, 07:55
❄️ Кубок Содружества. Латыпов выиграл спринт, Сидоров – 2-й, Серохвостов – 3-й, Халили – 4-й, Смольский – 6-й
сегодня, 07:00
Халили, Метеля и Миронова пропустят спринт на Кубке Содружества в Чайковском
сегодня, 06:34
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде
сегодня, 06:16
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 06:16
Кубок мира. Спринт. Фрей стартует 34-м, Джакомель – 46-м, Перро – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Самуэльссон – 56-м, Жаклен – 58-м, Лагрейд – 60-м, Ботн – 68-м
сегодня, 06:16
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
вчера, 15:02
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09