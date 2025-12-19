Губерниев о недопуске биатлонистов: «Свинская политика IBU. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и требовать компенсации»

Губерниев о недопуске биатлонистов: потом можно будет подать в суд на IBU.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев считает, что после возвращения российских биатлонистов на международные турниры можно будет подавать в суд на IBU и требовать компенсации.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск Союза биатлонистов России в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов к соревнованиям.

«Мы должны иметь в виду пространство для маневра. Если CAS примет решение в нашу пользу, а все указывает на то, что так и будет, то IBU будет вставлять нам палки в колеса.

Очень интересно, как они отреагируют на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы допускать молодежь. Допустим, вы с предубеждением относитесь ко взрослым, но дети-то тут причем? Запросы все отправлены, IBU молчит. Посмотрим, сколько будет продолжаться эта свинская политика.

С учетом допуска многих летников, изменения общественного мнения и судебных решений, позиция IBU не выглядит выигрышной. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и дальше требовать компенсации», – сказал Губерниев.

