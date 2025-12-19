  • Спортс
  • Кристиансен одержал седьмую победу на Кубке мира в карьере, у Дале-Шевдала 16-й подиум, у Жаклена – 30-й
Кристиансен одержал седьмую победу на Кубке мира в карьере, у Дале-Шевдала 16-й подиум, у Жаклена – 30-й

Ветле Шостад Кристиансен одержал седьмую победу на Кубке мира в карьере.

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

Это его седьмое золото на КМ в карьере. Всего на его счету 26 наград (7-7-12). 

Вторым финишировал еще один норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Он поднимется на пьедестал почета в 16-й раз (3-9-4). 

Бронзу завоевал француз Эмильен Жаклен, для него это 30-я награда на Кубке мира (5-11-14). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
