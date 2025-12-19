Дмитрий Васильев: «IBU будет последней организацией, которая вернет российских спортсменов. Там самая большая концентрация русофобов на планете»

Васильев: IBU будет последней организацией, которая вернет российских атлетов.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU ) станет последней спортивной федерацией, которая вернет россиян на соревнования.

Ранее IBU отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск Союза биатлонистов России в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов.

«Уже много раз говорил, что IBU будет последней организацией, которая вернет российских спортсменов на международную арену. Всегда хочется верить в лучшее, но, к сожалению, не получилось. Они вообще не хотят видеть наших спортсменов на соревнованиях. Там такое количество русофобов собралось, что это самая большая концентрация русофобов на планете.

Детей они допустят, потому что так рекомендовал МОК. На конфронтацию с ними они не пойдут. Сейчас у них задача напоследок нагадить нам и не пустить на Олимпиаду. Со следующего года все будет восстановлено, не сомневаюсь, поэтому это их последняя возможность показать свою сущность», – сказал Васильев.

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей