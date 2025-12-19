Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 35 секунд, Жаклен – 39
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Анси.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины, спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22.41,7
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,0
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,9
4. Филипп Хорн (Германия) – 28,8
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,1
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,0
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,6
8. Эрик Перро (Франция) – 37,7...
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,1
Скорострельность
1. Витезслав Горниг (Чехия) – 36,3 (0)
2. Миха Довжан (Словения) – 38,8 (0)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 41,6 (1)
4. Оскар Андерссон (Швеция) – 42,5 (1)
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 42,6 (1)
6. Патрик Браунхофер (Италия) – 43,2 (1)...
49. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 55,6 (2)...
71. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,1 (0)