Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 35 секунд, Жаклен – 39

Норвежский биатлонист Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне в спринте в Анси.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Кубок мира по биатлону-2025/26 3-й этап Анси, Франция Мужчины, спринт Лыжный ход 1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22.41,7 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,0 3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,9 4. Филипп Хорн (Германия) – 28,8 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,1 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,0 7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,6 8. Эрик Перро (Франция) – 37,7... 10. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,1 Скорострельность 1. Витезслав Горниг (Чехия) – 36,3 (0) 2. Миха Довжан (Словения) – 38,8 (0) 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 41,6 (1) 4. Оскар Андерссон (Швеция) – 42,5 (1) 5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 42,6 (1) 6. Патрик Браунхофер (Италия) – 43,2 (1)... 49. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 55,6 (2)... 71. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,1 (0)