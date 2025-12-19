  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 35 секунд, Жаклен – 39
0

Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Кристиансен проиграл 35 секунд, Жаклен – 39

Норвежский биатлонист Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне в спринте в Анси.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

Кубок мира по биатлону-2025/26

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины, спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22.41,7

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,0

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,9

4. Филипп Хорн (Германия) – 28,8

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 31,1

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,0

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 34,6

8. Эрик Перро (Франция) – 37,7...

10. Эмильен Жаклен (Франция) – 38,1

Скорострельность

1. Витезслав Горниг (Чехия) – 36,3 (0)

2. Миха Довжан (Словения) – 38,8 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 41,6 (1)

4. Оскар Андерссон (Швеция) – 42,5 (1)

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 42,6 (1)

6. Патрик Браунхофер (Италия) – 43,2 (1)...

49. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 55,6 (2)...

71. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,1 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoФилипп Хорн
logoМартин Понсилуома
logoТоммазо Джакомель
logoВетле Шостад Кристиансен
logoКентен Фийон-Майе
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЭрик Перро
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoВитезслав Горниг
logoОскар Андерссон
logoМиха Довжан
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Швеции
logoсборная Франции
спринт
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
logoсборная Италии по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Кубок мира. Кристиансен победил в спринте, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й
20 минут назад
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
14 декабря, 12:26
⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я
14 декабря, 12:13
Главные новости
Кубок IBU. Шово победила в спринте у женщин, Леве, Кюн, Фрацшер, Реес выступят в мужской гонке
сегодня, 12:50
Кристиансен одержал седьмую победу на Кубке мира в карьере, у Дале-Шевдала 16-й подиум, у Жаклена – 30-й
12 минут назад
⚡ Кубок мира. Кристиансен победил в спринте, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й
20 минут назад
Экипировщик сборной России по биатлону: «В поставке случился производственный брак. Это наша ошибка, но такой мы больше не повторим»
39 минут назад
Дмитрий Васильев: «IBU будет последней организацией, которая вернет российских спортсменов. Там самая большая концентрация русофобов на планете»
сегодня, 12:05
Губерниев о недопуске биатлонистов: «Свинская политика IBU. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и требовать компенсации»
сегодня, 11:57
Ирина Казакевич: «Сегодня была очень сложная гонка, сложные погодные условия. Когда закрыла пятый выстрел, была невероятно счастлива»
сегодня, 11:47
Кубок Содружества. Казакевич уйдет первой в гонке преследования, Терещенко – 2-й, Резцова – 3-й, Сливко – 4-й
сегодня, 10:01
Кубок Содружества. Латыпов стартует первым в гонке преследования, Сидоров – 2-м, Серохвостов – 3-м, Халили – 4-м
сегодня, 09:55
❄️ Кубок Содружества. Казакевич выиграла спринт, Терещенко – 2-я, Резцова – 3-я, Сливко – 4-я, Сола – 14-я
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
вчера, 15:02
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09