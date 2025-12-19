Экипировщик сборной России по биатлону: «В поставке случился производственный брак. Это наша ошибка, но такой мы больше не повторим»

Экипировщик сборной России признал, что комбинезоны биатлонистов были с браком.

Руководитель компании-экипировщика сборной России по биатлону Proteam Дмитрий Савинский признал, что спортсмены получили экипировку с производственным браком.

«Прежде всего я признаю, что в данной поставке для сборной действительно случился производственный брак. Я сам в далеком прошлом лыжник, и прекрасно понимаю, что гоночный комбинезон – один из основных инструментов спортсмена, с помощью которого он добывает высокие места, зарабатывает призовые, звания. И когда тебе дают комбинезон, который не устраивает, это неприятно.

Мы поставили комбинезоны, нижняя часть которых была с увеличенной посадкой. На обязательном предпродакшене этого не было. И мы недостаточно тщательно проверили. На самом деле, это нонсенс, так как к экипировке национальной команды мы относимся тщательно.

Да, это наша ошибка, но такой мы больше не повторим», — сказал Савинский.

«Во-первых, мы заменили нижнюю часть комбинезонов. И пока спортсмены могут бегать в том, что есть. Во-вторых, в Ханты-Мансийск прилетал наш технолог из Екатеринбурга, которая провела абсолютно все необходимые замеры с каждым членом национальной команды.

Мы в ближайшее время оцифруем все данные и до Нового года пошьем комбинезоны по индивидуальным меркам. Плюс у нас есть базовые коллекции, которые также можем выдать.

В итоге у каждого спортсмена должно быть по четыре комбинезона, чтобы удовлетворить все потребности.

Повторю, мы открыты – готовы учитывать все претензии и решать все вопросы», — цитирует Савинского «Чемпионат».