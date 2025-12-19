  • Спортс
Ирина Казакевич: «Сегодня была очень сложная гонка, сложные погодные условия. Когда закрыла пятый выстрел, была невероятно счастлива»

Ирина Казакевич: спринт на Кубке России в Чайковском был невероятно сложным.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка России в Чайковском.

«Сегодня была невероятно сложная гонка, сложные погодные условия. Но больше меня радует моя стрельба; когда закрыла пятый выстрел, показалось, что это был габарит, я была невероятно счастлива. Несмотря на ноль при стрельбе, последний круг мне дался невероятно тяжело, рада, что сегодня наконец-то смогла победить.

На финише я смогла удержать преимущество, но было сложно, казалось, что лыжи просто не отрываются от снега. Спасибо нашей сервис‑бригаде Свердловской области, которая готовила лыжи. Не знаю, какие подобрать слова, чтобы описать, как классно работали лыжи», – сказала Казакевич. 

Также она высказалась об Инне Терещенко, которая заняла второе место с отставанием 9,7 секунды. 

«На самом деле Инна очень способная и опытная девчонка, и сейчас показывает очень хорошую стрельбу. У нее были небольшие, скажем так, проблемки. И уже второй этап она прекрасно проводит гонки. Как раз такие девчонки, как Инна, стимулируют нас, возрастных спортсменов, не сдавать позиции, совершенствоваться, заставляют не думать, что мы непобедимы», – цитирует Казакевич «Матч ТВ».

