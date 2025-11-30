❄️ Кубок России. Бажин выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Корнев – 3-й
Бажин выиграл гонку преследования на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Кирилл Бажин победил в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
1-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Гонка преследования
1. Кирилл Бажин – 34.47,5 (0)
2. Карим Халили – 23,1 (0)
3. Александр Корнев – 24,0 (3)
4. Антон Смольский (Беларусь) – 24,5 (4)
5. Александр Поварницын – 31,0 (4)
6. Даниил Серохвостов – 51,6 (5)
7. Антон Бабиков – 53,5 (3)
8. Эдуард Латыпов – 1.05,3 (3)
9. Савелий Коновалов – 1.09,0 (2)
10. Алексей Вагин – 1.18,6 (4)
11. Евгений Сидоров – 1.27,9 (4)
12. Кирилл Киливнюк – 1.29,6 (2)
13. Роман Еремин – 1.38,4 (2)
14. Михаил Бурундуков – 1.41,6 (2)
15. Рустам Каюмов – 2.10,3 (4)...
24. Максим Цветков – 2.52,5 (0)...
34. Александр Логинов – 3.29,6 (7)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости