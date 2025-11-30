❄️ Кубок России. Бажин выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Корнев – 3-й

Бажин выиграл гонку преследования на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Кирилл Бажин победил в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26 1-й этап Ханты-Мансийск Мужчины Гонка преследования 1. Кирилл Бажин – 34.47,5 (0) 2. Карим Халили – 23,1 (0) 3. Александр Корнев – 24,0 (3) 4. Антон Смольский (Беларусь) – 24,5 (4) 5. Александр Поварницын – 31,0 (4) 6. Даниил Серохвостов – 51,6 (5) 7. Антон Бабиков – 53,5 (3) 8. Эдуард Латыпов – 1.05,3 (3) 9. Савелий Коновалов – 1.09,0 (2) 10. Алексей Вагин – 1.18,6 (4) 11. Евгений Сидоров – 1.27,9 (4) 12. Кирилл Киливнюк – 1.29,6 (2) 13. Роман Еремин – 1.38,4 (2) 14. Михаил Бурундуков – 1.41,6 (2) 15. Рустам Каюмов – 2.10,3 (4)... 24. Максим Цветков – 2.52,5 (0)... 34. Александр Логинов – 3.29,6 (7)