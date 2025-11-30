69

❄️ Кубок России. Бажин выиграл гонку преследования, Халили – 2-й, Корнев – 3-й

Бажин выиграл гонку преследования на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Кирилл Бажин победил в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

1-й этап

Ханты-Мансийск

Мужчины

Гонка преследования

1. Кирилл Бажин – 34.47,5 (0)

2. Карим Халили – 23,1 (0)

3. Александр Корнев – 24,0 (3)

4. Антон Смольский (Беларусь) – 24,5 (4)

5. Александр Поварницын – 31,0 (4)

6. Даниил Серохвостов – 51,6 (5)

7. Антон Бабиков – 53,5 (3)

8. Эдуард Латыпов – 1.05,3 (3)

9. Савелий Коновалов – 1.09,0 (2)

10. Алексей Вагин – 1.18,6 (4)

11. Евгений Сидоров – 1.27,9 (4)

12. Кирилл Киливнюк – 1.29,6 (2)

13. Роман Еремин – 1.38,4 (2)

14. Михаил Бурундуков – 1.41,6 (2)

15. Рустам Каюмов – 2.10,3 (4)...

24. Максим Цветков – 2.52,5 (0)...

34. Александр Логинов – 3.29,6 (7)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
