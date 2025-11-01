  • Спортс
«Невероятно, что такое может происходить в команде». Самуэльссон и сестры Оберг высказались о деле Симон

Самуэльссон и сестры Оберг удивились из-за истории с Жюлией Симон.

Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон, Ханна и Эльвира Оберг в эфире SVT высказались о деле француженки Жюлии Симон.

Ранее Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро: ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше. Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. 

Эльвира Оберг: «Я совсем не завидую. Ее признание было внезапным, и для команды все перевернулось с ног на голову. Очень странная ситуация. Нам не хотелось бы быть частью группы и переживать все это изнутри».

Ханна Оберг: «Мы поверить не можем, что такое может происходить в команде».

Себастьян Самуэльссон: «Безусловно, для группы это удар. Если нет, то было бы очень странно. Но это конфликт внутри французской сборной и, к счастью, я ни с чем подобным не сталкивался».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Ski-Nordique
