Французская федерация может отстранить биатлонистку Жюлию Симон. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу

Французская федерация может ввести дополнительные санкции против Жюлии Симон.

Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Однако дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции проведет заседание, чтобы рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против биатлонистки.

Отмечается, что ей могут грозить как предупреждение, так и длительное отстранение. В случае самого сурового наказания Симон может пропустить Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в Италии.