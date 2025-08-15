  • Спортс
  • Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Нелин и Скоттхайм победили в суперспринтах, Самуэльссон – 2-й, Ханна Оберг – 3-я
Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Нелин и Скоттхайм победили в суперспринтах, Самуэльссон – 2-й, Ханна Оберг – 3-я

Скоттхайм и Нелин выиграли суперспринты на чемпионате Швеции по летнему биатлону.

1. Йоханна Скоттхайм – 13.23,4 (1)

2. Анна Магнуссон – 21,3 (2)

3. Ханна Оберг – 29,2 (3)

4. Элине Грюэ (Норвегия) – 31,9 (2)

5. Эльвира Оберг – 34,1 (3)

6. Элла Халварссон – 36,1 (3)

1. Йеспер Нелин – 11.50,1 (2)

2. Себастьян Самуэльссон – 16,8 (4)

3. Тобиас Арвидсон – 26,8 (4)

4. Мартин Понсилуома – 31,1 (6)

5. Антон Иварссон – 40,2 (4)

6. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 47,0 (4)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
