Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Нелин и Скоттхайм победили в суперспринтах, Самуэльссон – 2-й, Ханна Оберг – 3-я
Скоттхайм и Нелин выиграли суперспринты на чемпионате Швеции по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Швеции
Лима
Суперспринт
Женщины
1. Йоханна Скоттхайм – 13.23,4 (1)
2. Анна Магнуссон – 21,3 (2)
3. Ханна Оберг – 29,2 (3)
4. Элине Грюэ (Норвегия) – 31,9 (2)
5. Эльвира Оберг – 34,1 (3)
6. Элла Халварссон – 36,1 (3)
Мужчины
1. Йеспер Нелин – 11.50,1 (2)
2. Себастьян Самуэльссон – 16,8 (4)
3. Тобиас Арвидсон – 26,8 (4)
4. Мартин Понсилуома – 31,1 (6)
5. Антон Иварссон – 40,2 (4)
6. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 47,0 (4)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
