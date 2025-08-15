Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Нелин и Скоттхайм победили в суперспринтах, Самуэльссон – 2-й, Ханна Оберг – 3-я

Скоттхайм и Нелин выиграли суперспринты на чемпионате Швеции по летнему биатлону.

Летний биатлон Чемпионат Швеции Лима Суперспринт Женщины 1. Йоханна Скоттхайм – 13.23,4 (1) 2. Анна Магнуссон – 21,3 (2) 3. Ханна Оберг – 29,2 (3) 4. Элине Грюэ (Норвегия) – 31,9 (2) 5. Эльвира Оберг – 34,1 (3) 6. Элла Халварссон – 36,1 (3) Мужчины 1. Йеспер Нелин – 11.50,1 (2) 2. Себастьян Самуэльссон – 16,8 (4) 3. Тобиас Арвидсон – 26,8 (4) 4. Мартин Понсилуома – 31,1 (6) 5. Антон Иварссон – 40,2 (4) 6. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 47,0 (4)