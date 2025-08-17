Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Ханна Оберг и Понсилуома выиграли спринты, Самуэльссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-я
Ханна Оберг и Понсилуома выиграли спринты на чемпионате Швеции по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Швеции
Лима
Спринт
Женщины
1. Ханна Оберг – 20.08,5 (1)
2. Йоханна Скоттхайм – 10,8 (2)
3. Эльвира Оберг – 54,9 (2)
4. Анни Линд – 1.17,6 (2)
5. Ида Эрикссон – 1.24,7 (2)
6. Элла Халварссон – 1.46,2 (4)
7. Анна Магнуссон – 1.47,1 (3)
Мужчины
1. Мартин Понсилуома – 23.01,5 (1)
2. Себастьян Самуэльссон – 53,5 (2)
3. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 1.08,9 (1)
4. Виктор Брандт – 1.32,2 (3)
5. Оскар Андерссон – 1.54,8 (1)
6. Виктор Берглунд – 2.10,3 (1)
7. Йеспер Нелин – 2.16,1 (3)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
