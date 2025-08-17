Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Ханна Оберг и Понсилуома выиграли спринты, Самуэльссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-я

Ханна Оберг и Понсилуома выиграли спринты на чемпионате Швеции по летнему биатлону.

Летний биатлон Чемпионат Швеции Лима Спринт Женщины 1. Ханна Оберг – 20.08,5 (1) 2. Йоханна Скоттхайм – 10,8 (2) 3. Эльвира Оберг – 54,9 (2) 4. Анни Линд – 1.17,6 (2) 5. Ида Эрикссон – 1.24,7 (2) 6. Элла Халварссон – 1.46,2 (4) 7. Анна Магнуссон – 1.47,1 (3) Мужчины 1. Мартин Понсилуома – 23.01,5 (1) 2. Себастьян Самуэльссон – 53,5 (2) 3. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 1.08,9 (1) 4. Виктор Брандт – 1.32,2 (3) 5. Оскар Андерссон – 1.54,8 (1) 6. Виктор Берглунд – 2.10,3 (1) 7. Йеспер Нелин – 2.16,1 (3)