Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Ханна Оберг и Понсилуома выиграли спринты, Самуэльссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-я

Ханна Оберг и Понсилуома выиграли спринты на чемпионате Швеции по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Швеции

Лима

Спринт

Женщины

1. Ханна Оберг – 20.08,5 (1)

2. Йоханна Скоттхайм – 10,8 (2)

3. Эльвира Оберг – 54,9 (2)

4. Анни Линд – 1.17,6 (2)

5. Ида Эрикссон – 1.24,7 (2)

6. Элла Халварссон – 1.46,2 (4)

7. Анна Магнуссон – 1.47,1 (3)

Мужчины

1. Мартин Понсилуома – 23.01,5 (1)

2. Себастьян Самуэльссон – 53,5 (2)

3. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 1.08,9 (1)

4. Виктор Брандт – 1.32,2 (3)

5. Оскар Андерссон – 1.54,8 (1)

6. Виктор Берглунд – 2.10,3 (1)

7. Йеспер Нелин – 2.16,1 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
