  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Самуэльссон победил в индивидуальной гонке, Понсилуома – 2-й
0

Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Самуэльссон победил в индивидуальной гонке, Понсилуома – 2-й

Самуэльссон выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате Швеции.

Летний биатлон

Чемпионат Швеции

Лима

Мужчины, индивидуальная гонка

1. Себастьян Самуэльссон – 36.14,9 (3)

2. Мартин Понсилуома – 14,6 95)

3. Карл Гренланд – 1.59,8 (3)

4. Йеспер Нелин – 2.15,2 (5)

5. Малте Стефанссон – 3.13,2 (7)

6. Мартин Фемстейневик – 3.50,5 (6)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мартин Фемстейневик
logoсборная Швеции
logoСебастьян Самуэльссон
результаты
logoМалте Стефанссон
logoМартин Понсилуома
logoЙеспер Нелин
чемпионат Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Нелин и Скоттхайм победили в суперспринтах, Самуэльссон – 2-й, Ханна Оберг – 3-я
1вчера, 18:04
Главные новости
Губерниев о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Итог позитивный, свет есть в конце тоннеля – мы понимаем все, куда идти»
90сегодня, 09:47
Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Нелин и Скоттхайм победили в суперспринтах, Самуэльссон – 2-й, Ханна Оберг – 3-я
1вчера, 18:04
Истомин об отмене сбора в Антхольце: «Была возможность выехать в Европу без стрельбы и на другие высоты, но никакого смысла нет. И унывать от этого тоже»
1вчера, 10:54
Истомин пошутил о супружеских парах в биатлоне: «Путин сказал, что нужно повышать демографию, поэтому мы тоже эти цели не должны упускать из виду»
17вчера, 10:16
Артем Истомин: «Мы планируем и пока готовимся к Олимпийским играм. В работе с Прокуниным и Норицыным всегда ищем компромиссы»
вчера, 09:50
Истомин об иностранных биатлонистах: «Я посмотрел все гонки и стрельбы Blink. Меня немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди»
6вчера, 09:19
Дмитрий Васильев: «Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам. Виноваты руководители их страны, а они ни при чем»
314 августа, 17:25
План календаря российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
114 августа, 06:00
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
1314 августа, 05:55
Сборные Франции и Германии по биатлону проводят совместный тренировочный сбор в Бессане
13 августа, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28