Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Самуэльссон победил в индивидуальной гонке, Понсилуома – 2-й
Самуэльссон выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате Швеции.
Летний биатлон
Чемпионат Швеции
Лима
Мужчины, индивидуальная гонка
1. Себастьян Самуэльссон – 36.14,9 (3)
2. Мартин Понсилуома – 14,6 95)
3. Карл Гренланд – 1.59,8 (3)
4. Йеспер Нелин – 2.15,2 (5)
5. Малте Стефанссон – 3.13,2 (7)
6. Мартин Фемстейневик – 3.50,5 (6)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости