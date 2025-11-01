  • Спортс
  • Дмитрий Васильев против показа Олимпийских игр: «Зачем нам транслировать их позорные шабаши? Там, где нет наших спортсменов, все плохо»
Дмитрий Васильев против показа Олимпийских игр: «Зачем нам транслировать их позорные шабаши? Там, где нет наших спортсменов, все плохо»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не считает нужным показывать в России зимнюю Олимпиаду-2026, которая пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На данный момент на соревнования отобрались только трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стали самыми позорными за всю историю олимпийского движения. Зачем нам транслировать их позорные шабаши? И кто знает, что теперь будет на зимней Олимпиаде в Италии. Там, где нет наших спортсменов, все плохо», – сказал Васильев, отвечая на вопрос, стоит ли показывать соревнования в России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
