Ханна Оберг одержала 13-ю победу на Кубке мира в карьере, у Жанмонно 28-й подиум, у Вирер – 53-й
Ханна Оберг одержала 13-ю победу на Кубке мира в карьере.
Шведская биатлонистка Ханна Оберг победила в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Это ее 13-е золото на КМ в карьере.
Всего на счету шведки 37 наград (13-13-11).
Серебро завоевала француженка Лу Жанмонно, она поднимется на пьедестал почета в 28-й раз (13-8-7).
Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер, это ее 53-я медаль на КМ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
