Ханна Оберг одержала 13-ю победу на Кубке мира в карьере, у Жанмонно 28-й подиум, у Вирер – 53-й

Ханна Оберг одержала 13-ю победу на Кубке мира в карьере.

Шведская биатлонистка Ханна Оберг победила в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Это ее 13-е золото на КМ в карьере. 

Всего на счету шведки 37 наград (13-13-11). 

Серебро завоевала француженка Лу Жанмонно, она поднимется на пьедестал почета в 28-й раз (13-8-7). 

Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер, это ее 53-я медаль на КМ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
