Лу Жанмонно: «Я знала, что Оберг отстает перед стойкой, и была спокойна. Но на последнем круге почувствовала, что ускоряться трудно»
Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси, где она заняла второе место.
Победу одержала шведка Ханна Оберг.
«Я знала, что Ханна отстает на четыре секунды перед заключительной стрельбой. Признаюсь, я была довольно спокойна. Но на последнем круге я почувствовала, что мне трудно бежать, трудно ускоряться.
Я не была расслаблена, пересекая финишную черту. Я знала, что будет напряженная борьба, так как мой финиш не был достаточно сильным.
Несмотря на это, я довольна гонкой. Учитывая все обстоятельства, мне все же удалось отстреляться на ноль.
Для меня было важно использовать эту гонку как тренировку перед Играми, даже если до самих Игр еще далеко», – сказала Жанмонно.
