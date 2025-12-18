  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Лу Жанмонно: «Я знала, что Оберг отстает перед стойкой, и была спокойна. Но на последнем круге почувствовала, что ускоряться трудно»
0

Лу Жанмонно: «Я знала, что Оберг отстает перед стойкой, и была спокойна. Но на последнем круге почувствовала, что ускоряться трудно»

Жанмонно: на последнем круге в спринте я почувствовала, что ускоряться трудно.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси, где она заняла второе место. 

Победу одержала шведка Ханна Оберг. 

«Я знала, что Ханна отстает на четыре секунды перед заключительной стрельбой. Признаюсь, я была довольно спокойна. Но на последнем круге я почувствовала, что мне трудно бежать, трудно ускоряться.

Я не была расслаблена, пересекая финишную черту. Я знала, что будет напряженная борьба, так как мой финиш не был достаточно сильным. 

Несмотря на это, я довольна гонкой. Учитывая все обстоятельства, мне все же удалось отстреляться на ноль. 

Для меня было важно использовать эту гонку как тренировку перед Играми, даже если до самих Игр еще далеко», – сказала Жанмонно. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
logoЛу Жанмонно
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Жанмонно вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 15:02
Ханна Оберг одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Жанмонно 27-й подиум, у Вирер – 52-й
сегодня, 14:52
Главные новости
Ханна Оберг: «Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике»
33 минуты назад
Кубок мира. Спринт. Фрей стартует 34-м, Джакомель – 46-м, Перро – 48-м, Фийон-Майе – 50-м, Самуэльссон – 56-м, Жаклен – 58-м, Лагрейд – 60-м, Ботн – 68-м
39 минут назад
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Жанмонно вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 15:08
Ханна Оберг одержала 12-ю победу на Кубке мира в карьере, у Жанмонно 27-й подиум, у Вирер – 52-й
сегодня, 14:52
⚡ Кубок мира. Ханна Оберг победила в спринте, Жанмонно – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 14:40
Каминский о недопуске россиян: «IBU – упрямая организация. Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию»
сегодня, 12:58
Мартин Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни
сегодня, 12:03
Йоханнес Бо: «Перро – главный фаворит Кубка мира. У него есть все качества, чтобы выиграть общий зачет»
сегодня, 07:18
Майгуров об Олимпиаде-2026: «Мы не рассчитываем на специальные приглашения от МОК»
сегодня, 06:37
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 06:02
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
сегодня, 15:02
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09