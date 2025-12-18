  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Каминский о недопуске россиян: «IBU – упрямая организация. Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию»
0

Каминский о недопуске россиян: «IBU – упрямая организация. Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию»

Каминский: IBU – упрямая организация, но рано или поздно они изменят позицию.

Тренер сборной России Юрий Каминский назвал Международный союз биатлонистов (IBU) упрямой организацией.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой IBU. Союз биатлонистов России (СБР) обжаловал это решение в Спортивной арбитражном суде (CAS).

«IBU – упрямая организация, если говорить мягко. А если жестко, то они в нас почему-то не заинтересованы. Не знаю, примут ли они решение CAS, как это сделала FIS с лыжниками. Могут и оспорить, подать апелляцию, затянуть максимально. Думаю, их главная задача — не пустить нас на Олимпиаду.

Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию. Готовы ли спортсмены подавать на нейтральный статус в случае положительного исхода? Конечно, готовы. Надеемся, что здравый смысл восторжествует», – сказал Каминский.

Олимпийские игры-2026 пройдут Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoIBU
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoсборная России жен
logoЮрий Каминский
logoСоюз биатлонистов России
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Спринт. Симон, Брезаз-Буше, Пройс, Виттоцци, Магнуссон, Жанмонно, Вирер, Киркеэйде пробегут гонку
3 минуты назад
Мартин Ульдал пропустит этап Кубка мира в Анси из-за болезни
57 минут назад
Йоханнес Бо: «Перро – главный фаворит Кубка мира. У него есть все качества, чтобы выиграть общий зачет»
сегодня, 07:18
Майгуров об Олимпиаде-2026: «Мы не рассчитываем на специальные приглашения от МОК»
сегодня, 06:37
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 06:02
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде
сегодня, 06:01
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
сегодня, 06:00
Кубок IBU. Сборная Франции выиграла смешанную эстафету и сингл-микст, Дания – 6-я в сингл-миксте, Норвегия – 11-я
вчера, 14:02
Александр Тихонов: «Главное событие российского спорта в 2025 году – победа Мельниковой на ЧМ по гимнастике»
вчера, 09:15
Дмитрий Васильев: «Главное ожидание от 2026 года – возвращение всех спортсменов во всех видах с гимном и флагом»
вчера, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37