Каминский: IBU – упрямая организация, но рано или поздно они изменят позицию.

Тренер сборной России Юрий Каминский назвал Международный союз биатлонистов (IBU) упрямой организацией.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой IBU. Союз биатлонистов России (СБР) обжаловал это решение в Спортивной арбитражном суде (CAS).

«IBU – упрямая организация, если говорить мягко. А если жестко, то они в нас почему-то не заинтересованы. Не знаю, примут ли они решение CAS, как это сделала FIS с лыжниками. Могут и оспорить, подать апелляцию, затянуть максимально. Думаю, их главная задача — не пустить нас на Олимпиаду.

Но рано или поздно они будут вынуждены изменить позицию. Готовы ли спортсмены подавать на нейтральный статус в случае положительного исхода? Конечно, готовы. Надеемся, что здравый смысл восторжествует», – сказал Каминский.

Олимпийские игры-2026 пройдут Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.