  • Ханна Оберг: «Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике»
Ханна Оберг: «Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике»

Шведская биатлонистка Ханна Оберг высказалась о победе в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси. 

«Это фантастика! Я немного растрогалась на финише. Я чувствую, что в этом году я лучше, чем в последние два сезона. По крайней мере, в тех гонках, в которых я участвовала до сих пор.

Мне еще не удавалось выложиться на полную в гонке. Пасьют в Эстерсунде прошел очень хорошо, но там у меня было двухминутное отставание [на старте].

Последний круг сегодня был настоящей борьбой. Я бежала и думала, что ничего не смогу отыграть. Только в самом конце мне это удалось.

Я была так рада увидеть цифру 1 перед своим именем на финише. Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике», – сказала Оберг. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
