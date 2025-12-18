Ханна Оберг: «Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике»

Оберг: мне стоит извиниться за то, что я испортила праздник французской публике.

Шведская биатлонистка Ханна Оберг высказалась о победе в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.

«Это фантастика! Я немного растрогалась на финише. Я чувствую, что в этом году я лучше, чем в последние два сезона. По крайней мере, в тех гонках, в которых я участвовала до сих пор.

Мне еще не удавалось выложиться на полную в гонке. Пасьют в Эстерсунде прошел очень хорошо, но там у меня было двухминутное отставание [на старте].

Последний круг сегодня был настоящей борьбой. Я бежала и думала, что ничего не смогу отыграть. Только в самом конце мне это удалось.

Я была так рада увидеть цифру 1 перед своим именем на финише. Возможно, мне стоит извиниться за то, что я испортила сегодня праздник французской публике», – сказала Оберг.