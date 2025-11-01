Олег Тактаров: «Все гонят на Роднину, а когда она каталась, вся страна смотрела. В нашем спорте нет личностей, за которыми было бы так же интересно следить»

Тактаров заявил, что сейчас в спорте нет личностей уровня Родниной.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров ответил на вопрос, стоит ли показывать Олимпиаду-2026 в России.

«Здесь все решает спрос. Если он есть, каналы купят и нас не спросят. Только для этого нужно, чтобы наши спортсмены выступали.

Сейчас все гонят на Роднину , а когда она каталась, вся страна смотрела. На данный момент в нашем спорте нет личностей, за которыми людям было бы так же интересно следить.

Лично я последний раз Олимпиаду смотрел в 1996 году в Атланте. Тогда приехал болеть за Александра Карелина. После этого не помню такого, чтобы я целенаправленно включал трансляции Олимпийских игр. Все это проходит мимо меня. Зимой и так холодно на улице», — сказал Тактаров.