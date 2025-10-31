Вяльбе о показе Олимпиады: «Если для этого нам нужно потратить деньги, я против. Если же можно сделать это бесплатно, почему нет»

Вяльбе считает, на на трансляцию Олимпиады в России не нужно тратить деньги.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе высказалась о показе зимних Олимпийских игр 2026 года в России.

«Стоит ли показывать Олимпиаду в России? Если для этого нам нужно потратить деньги, я против. Если же можно сделать это бесплатно, почему нет.

Люди, которые хотят увидеть эти соревнования, все равно найдут, где их можно будет посмотреть. У нас в стране много болельщиков, которые могут поболеть и за каких-то своих иностранных фаворитов. Например, в хоккее.

Не очень хочу дискутировать на тему того, поможет ли как-то нашему спорту наблюдение за иностранцами, которые будут там выступать. Скажу, что в некоторых видах спорта сложно рассмотреть что-то на телевизионной картинке.

Пусть каждый для себя выберет, будет ли он следить за Олимпиадой. Я сама пока не думала, буду ли смотреть какие-то соревнования», — сказала Вяльбе.