1

Майгуров об иске к IBU: «Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру»

Майгуров об иске к IBU: ждем, согласятся ли они на ускоренную процедуру.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об иске к Международному союзу биатлонистов (IBU).

СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск россиян к международным соревнованиям.

– Когда суд с IBU?

– Ждем, все подали. Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру.

– Когда ждать?

– В течение двух недель, – сказал Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
