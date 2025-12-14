Майгуров об иске к IBU: «Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру»
Майгуров об иске к IBU: ждем, согласятся ли они на ускоренную процедуру.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об иске к Международному союзу биатлонистов (IBU).
СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск россиян к международным соревнованиям.
– Когда суд с IBU?
– Ждем, все подали. Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру.
– Когда ждать?
– В течение двух недель, – сказал Майгуров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
