  Дмитрий Васильев: «Олимпиаду не стоит показывать в России. Это затратная история, а желающих смотреть из патриотических соображений будет немного»
Дмитрий Васильев: «Олимпиаду не стоит показывать в России. Это затратная история, а желающих смотреть из патриотических соображений будет немного»

Дмитрий Васильев считает, что Олимпиаду-2026 не надо показывать в России.

– Олимпиаду не стоит показывать в России. Сейчас это болеть за недругов, потому что друзей там наших нет, а российских спортсменов будет два человека. Показ Олимпиады – затратная история. А желающих смотреть из патриотических соображений будет немного.

Те, кому очень захочется посмотреть Олимпиаду, тот найдет способ это сделать через интернет – никаких проблем. А за государственные, причем немалые деньги освещать Олимпиаду наших недругов, которые нас отстранили, – неправильно. Так еще и подкармливать их деньгами – нецелесообразно.

– Но у вас была другая позиция во время Олимпиады в Париже. Вы говорили, что нельзя ограничивать людей.

– Там было больше наших спортсменов, поэтому не надо было ограничивать. А здесь – два спортсмена. Какой смысл тогда показывать Олимпиаду? В данной ситуации это нецелесообразно. Если бы нас было человек 50, тогда надо было бы обязательно показывать.

Неразумно тратить деньги на такое. Конечно, для наших любителей спорта необходимо создавать условия, но не в такой ситуации, где будут выступать два наших спортсмена, а цена вопроса за трансляцию Олимпиады – немаленькая. Так что не показывать Игры будет обычный прагматизм и рациональность, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
