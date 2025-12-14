  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты точно не пропали бы сейчас на международных стартах. Латыпов и Наташа Шевченко смотрелись бы нормально»
8

Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты точно не пропали бы сейчас на международных стартах. Латыпов и Наташа Шевченко смотрелись бы нормально»

Губерниев: наши биатлонисты точно не пропали бы сейчас на международных стартах.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты могли бы конкурировать на международных стартах.

В частности, Губерниев оценил итоги спринтов на Кубке России в Тюмени. У женщин победила Наталия Шевченко, второй стала Ирина Казакевич, третьей – Юлия Коваленко. У мужчин на пьедестале расположились Эдуард Латыпов, Карим Халили и Александр Поварницын соответственно.

– Наташа Шевченко набирает форму, это прекрасно. Метеля пока не столь стабильна. Мы видим большой прогресс в стрельбе у Казакевич, особенно на стойке. Очевидно, это результат работы Юрловой-Перхт, которая помогает Шашилову в качестве тренера по стрельбе. Коваленко демонстрирует стабильность, от Юли мы давно ждем прорыва.

У мужчин Латыпову пошел на пользу отдых, он прекрасен. По-прежнему стабилен Халили. Серохвостов после болезни пока не может наладить стрельбу. У Логинова проблемы на стойке. Ну, и, конечно, начало сезона за Поварницыным и Бажиным. Они в каждой гонке демонстрируют борьбу за самые высокие места. В Кубке России первый Поварницын, за него очень радостно. Он заслужил щеголять в желтой майке лидера еще не один старт.

– Как смотрелись бы лидеры сборной России на мировой арене?

– Нормально смотрелись бы Латыпов, Наташа Шевченко. Но что толку говорить, если мы сейчас не смотримся там в прямом смысле этого слова. Наши биатлонисты точно не пропали бы сейчас на международных стартах, – ответил Губерниев.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
