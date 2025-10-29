  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране»
32

Светлана Журова: «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране»

Светлана Журова считает, что показ Олимпиады должен зависеть от допуска россиян.

– Нужно ли показывать Олимпиаду у нас в стране? Все должно зависеть от допуска наших спортсменов. Может, те виды, где будут наши спортсмены, есть смысл показывать, а остальные – нет. В Америке, например, показывают только те моменты на соревнованиях, где выступают их спортсмены. Они считают, что это правильно: зачем тратить время и деньги.

Надо проанализировать, что будет интересно нашим зрителям. Если большинство скажет, что не хочет смотреть Олимпиаду, тогда ее и не надо показывать. Но так понимаю, что в эти сроки собираются проводить нашу Спартакиаду. И вот это транслировать надо. Так что эфирное время будет занято другим соревнованием.

Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране. Какой нам интерес от того, как другие выступают? Все, кто хочет, найдут в интернете. А для массы людей показ Олимпиады по телевидению будет раздражением, потому что наших не будет.

Надо показывать наши зимние Игры, чтобы люди с удовольствием их смотрели: биатлон, лыжи, а фигурное катание вообще по Первому каналу надо показывать. И все это будут смотреть с удовольствием.

– Но у нас фигуристы и на Олимпиаде будут.

– Там будет только два человека. Но все остальные сильнейшие будут здесь, в том числе пары. Пока наши будут отстаивать честь нейтрального статуса... Так что это непростой вопрос. У нас, например, в коньках тоже допустили не первые номера. И что людям смотреть Олимпиаду с не первыми номерами? Люди скажут: «Мы что, смотрим фурор иностранного спорта с недопуском наших и избиением младенцев?» Не думаю, что большинству людей это понравится.

В любой стране трансляция Олимпиады нужна для того, чтобы показать, как наши выигрывают. Зачем нам смотреть, как выигрывают другие? В чем тут кайф? – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoОлимпиада-2026
телевидение
logoОлимпийская сборная России
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Олимпиаду не стоит показывать в России. Это затратная история, а желающих смотреть из патриотических соображений будет немного»
сегодня, 12:56
Фетисов о трансляции Олимпиады-2026: «Не буду смотреть. Показывают даже ЧМ по хоккею, откуда нас выкинули – это безобразие»
сегодня, 11:58
«Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026
вчера, 13:56
Главные новости
Журова об идее альтернативной Олимпиады: «Пусть это будет называться как-то иначе. Мы должны свое развивать, а не делать что-то в пику остальному миру»
27 октября, 10:54
Гуляев о въезде российских шорт-трекистов в Польшу: «Попросили письмо поддержки в ISU. Надеюсь, ничего экстраординарного не произойдет»
23 октября, 12:26
Николай Гуляев: «Общаемся с международной федерацией. Еще ни разу не было случая, чтобы президент ISU отказал мне в личной встрече»
20 октября, 21:37
Николай Гуляев: «Абсолютно уверен, что наших шорт-трекистов мы увидим в Милане. Они выступят достойно, пусть и под нейтральным флагом»
20 октября, 17:24
Николай Гуляев: «Лидеров российской команды в шорт-треке и коньках на отборе к Олимпиаде не будет. Это реалии сегодняшнего дня, мы их приняли»
20 октября, 16:58
«Важен сам факт возвращения, а по результату ждать чего‑то было бы сложно». Гуляев о российских шорт-трекистах в Мировом туре
20 октября, 12:02
Четыре российские конькобежки полетят в США и Канаду на первые этапы Кубка мира
20 октября, 11:50
Павел Кулижников: «Я не собираюсь смотреть Кубок мира, нет никакого желания. После тех требований, что были по допуску»
20 октября, 11:27
Даниил Алдошкин: «Сейчас в России нет тренера, у которого я мог бы тренироваться. Написал одним днем заявление – и уже не в составе сборной на центрподготовку»
20 октября, 09:15
Шорт-трек. Мировой тур. 2-й этап. Посашков, Крылова, Матвеева, Серегина и Николаев не попали в топ-20, Данджину победил во всех личных видах
19 октября, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54