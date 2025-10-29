Светлана Журова: «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране»

Светлана Журова считает, что показ Олимпиады должен зависеть от допуска россиян.

– Нужно ли показывать Олимпиаду у нас в стране? Все должно зависеть от допуска наших спортсменов. Может, те виды, где будут наши спортсмены, есть смысл показывать, а остальные – нет. В Америке, например, показывают только те моменты на соревнованиях, где выступают их спортсмены. Они считают, что это правильно: зачем тратить время и деньги.

Надо проанализировать, что будет интересно нашим зрителям. Если большинство скажет, что не хочет смотреть Олимпиаду, тогда ее и не надо показывать. Но так понимаю, что в эти сроки собираются проводить нашу Спартакиаду. И вот это транслировать надо. Так что эфирное время будет занято другим соревнованием.

Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране. Какой нам интерес от того, как другие выступают? Все, кто хочет, найдут в интернете. А для массы людей показ Олимпиады по телевидению будет раздражением, потому что наших не будет.

Надо показывать наши зимние Игры, чтобы люди с удовольствием их смотрели: биатлон, лыжи, а фигурное катание вообще по Первому каналу надо показывать. И все это будут смотреть с удовольствием.

– Но у нас фигуристы и на Олимпиаде будут.

– Там будет только два человека. Но все остальные сильнейшие будут здесь, в том числе пары. Пока наши будут отстаивать честь нейтрального статуса... Так что это непростой вопрос. У нас, например, в коньках тоже допустили не первые номера. И что людям смотреть Олимпиаду с не первыми номерами? Люди скажут: «Мы что, смотрим фурор иностранного спорта с недопуском наших и избиением младенцев?» Не думаю, что большинству людей это понравится.

В любой стране трансляция Олимпиады нужна для того, чтобы показать, как наши выигрывают. Зачем нам смотреть, как выигрывают другие? В чем тут кайф? – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.