Виктор Майгуров: «Возобновим заявку Тюмени на проведение чемпионата мира»

Майгуров: возобновим заявку Тюмени на проведение чемпионата мира.

Президент Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров заявил, что заявка Тюмени на проведение чемпионата мира будет возобновлена.

Последний раз чемпионат мира по биатлону проходил в России в 2011 году, турнир принимал Ханты‑Мансийск.

«Мы возобновим заявку Тюмени на проведение чемпионата мира», – сказал Майгуров.