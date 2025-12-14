Виктор Майгуров: «Возобновим заявку Тюмени на проведение чемпионата мира»
Майгуров: возобновим заявку Тюмени на проведение чемпионата мира.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что заявка Тюмени на проведение чемпионата мира будет возобновлена.
Последний раз чемпионат мира по биатлону проходил в России в 2011 году, турнир принимал Ханты‑Мансийск.
«Мы возобновим заявку Тюмени на проведение чемпионата мира», – сказал Майгуров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
