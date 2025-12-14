Кристина Резцова: «Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла»

Биатлонистка Резцова: я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла.

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

– Наконец‑то сошлись звезды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать на ноль и не сдаться. Тяжело было очень.

– Вы сейчас лучшая в российском биатлоне?

– Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла.

– Снег мешал?

– Больше ветер, который дует порывами. На стадионе сложно его перебарывать. Снег больше освежал, чем мешал.

Настроение очень хорошее, довольна результатами, – сказала биатлонистка.

Резцова – двукратный призер Олимпиады-2022 в эстафетах.