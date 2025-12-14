Кристина Резцова: «Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла»
Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.
– Наконец‑то сошлись звезды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать на ноль и не сдаться. Тяжело было очень.
– Вы сейчас лучшая в российском биатлоне?
– Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла.
– Снег мешал?
– Больше ветер, который дует порывами. На стадионе сложно его перебарывать. Снег больше освежал, чем мешал.
Настроение очень хорошее, довольна результатами, – сказала биатлонистка.
Резцова – двукратный призер Олимпиады-2022 в эстафетах.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
