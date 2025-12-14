Екатерина Юрлова-Перхт: «В скорострельности и точности мы не уступаем мировым лидерам, но отстаем во времени нахождения на рубеже»
Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о стрельбе российских биатлонистов.
– Кто из наших спортсменов готов прямо сейчас поехать на Кубок мира и хорошо там выступить?
– У женщин и мужчин готовы человек 10. Разница в выступлении на Кубке России и Кубке мира невелика, физически – кондиции одинаковые, но разный психологический настрой.
– Мы проигрываем лучшим мировым спортсменам в стрельбе?
– В скорострельности и точности мы не уступаем мировым лидерам, но отстаем во времени нахождения на рубеже, и здесь нашим спортсменам нужно поработать.
– За время отстранения международный биатлон улепетывает от нас?
– Да, но только в этом компоненте, – сказала Юрлова‑Перхт.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
