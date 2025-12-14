  • Спортс
Метеля о допуске российских биатлонистов: «Чудес не жду, что будет, то будет. В любом случае, мы будем готовы»

Биатлонистка Метеля: не расстроена 3-м местом в масс-старте на КР в Тюмени.

Биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (3-е место).

– Вы бросили публике букет цветов, не жалко?

– Конечно нет. Я бы все отдала зрителям, вы посмотрите, сколько народу. Как можно быть расстроенной третьим местом, если столько людей пришли нас поддержать. Я не слышала стук палок, звук лыж, потому что здесь такой ор стоял, такая поддержка. Это просто феноменально, – сказала Метеля.

Накануне российские лыжники выступили в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе: Дарья Непряева заняла 39-е место в квалификации, Савелий Коростелев – 52-е. 

– Как оцените выступление россиян на этапе Кубка мира в Давосе?

– Все хорошо, это первый старт. Я желаю ребятам удачи: идите по намеченному пути. Я за них безумно рада. Мы списались после допуска, пожелали всего наилучшего, я болею за ребят.

– Насколько вы верите, что в январе российских биатлонистов допустят до Олимпийских игр?

– Надеемся на лучшее, но у нас намного тяжелее в этом плане, поэтому особо чудес не жду, что будет, то будет. В любом случае, мы будем готовы. Даже если меня не возьмут, я буду рада за других наших спортсменов.

– Если будет шанс поехать на Олимпиаду, поедете?

– Конечно, даже не обсуждается, – добавила спортсменка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
