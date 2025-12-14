РУСАДА получило 178 запросов на терапевтические исключения в 2025 году.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о количестве запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В ноябре в РУСАДА поступило 16 запросов на оформление терапевтического использования, 16 из ранее поданных были одобрены», – сообщили в агентстве.

Всего за одиннадцать месяцев 2025 года РУСАДА получило 178 запросов, одобрило – 128.