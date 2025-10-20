0

Гарт о возможном допуске российских саночников: «Нашу апелляцию рассматривает CAS, заседание пройдет в октябре. Надеемся на лучшее»

Гарт сообщила, что ожидает решения по допуску саночников к отбору на ОИ-2026.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и не допускать их к отбору на Олимпийские игры. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. 

Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию на это решение в CAS.

«Нашу апелляцию рассматривает Спортивный арбитражный суд. Предположительно, заседание пройдет в октябре, надеюсь, что ничего не изменится. Мы рассчитываем получить решение в этом году, в ближайшее время. Все случаи индивидуальные, не могу сказать, как пройдет, но надеемся на лучшее», – сказала глава ФССР Наталия Гарт.

Недопуск россиян в бобслее и скелетоне признан незаконным по решению трибунала IBSF, сообщил Дегтярев: «Надеемся, это станет прецедентом для всех международных федераций»

ФССР (Федерация санного спорта России)
logoсборная России (сани)
ТАСС
logoсборная России жен (сани)
FIL (Международная федерация санного спорта)
logoCAS
Санный спорт
logoОлимпиада-2026
Наталия Гарт
