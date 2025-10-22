  • Спортс
МОК о недопуске российских лыжников к Олимпиаде: «Рекомендуем обратиться в Международную федерацию лыжных видов спорта»

МОК не стал комментировать решение FIS не допускать российских спортсменов.

21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) на совете организации приняла решение продлить отстранение российских лыжников и сноубордистов. Россияне не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026. 

«Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Поэтому мы любезно рекомендуем вам обратиться в FIS», – говорится в сообщении Международного олимпийского комитета. 

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
