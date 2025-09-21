  • Спортс
  • Морошкин о произвольной Гуменника: «Решение сохранить такой сложный контент принадлежит Петру. Это его врожденный максимализм»
25

Морошкин о произвольной Гуменника: «Решение сохранить такой сложный контент принадлежит Петру. Это его врожденный максимализм»

Решение исполнить пять квадов в произвольной программе принял сам Гуменник.

Об этом сообщил Николай Морошкин – тренер-хореограф клуба Тамары Москвиной, где Петр Гуменник тренируется под руководством Вероники Дайнеко.

Российский фигурист в нейтральном статусе выступил на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он одержал победу с итоговыми 262,82 баллами. В произвольной Гуменник исполнил пять четверных прыжков, но один из них получился со степ-аутом, а на двух отметили недокруты.

«Решение сохранить такой сложный контент принадлежит Петру, потому что его возможная поездка на Олимпийские игры пройдет в борьбе с ведущими спортсменами. И он прекрасно понимает, что без сложнейшего контента это не получится, какой смысл ехать туристом? Это его врожденный максимализм, его характер.

Сейчас нужно будет пересмотреть прокат с холодной головой, и тогда уже можно будет формулировать объективное мнение. Программу «Онегин» вернули буквально накануне соревнований, отсюда и другие заходы на элементы по сравнению с прошлым сезоном.

Плюс сказывалось определенное моральное давление. Поэтому, сейчас нужно немного времени, чтобы все это улеглось и делать анализ, составлять план работы», – сказал Морошкин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Николай Морошкин
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoОлимпиада-2026
ТАСС
