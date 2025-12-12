Расписание второго этапа Кубка IBU в Риднау
Опубликовано расписание второго этапа Кубка IBU по биатлону в Риднау.
С 11 по 14 декабря в итальянском Риднау пройдет второй этап Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
2-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Расписание гонок
11 декабря, четверг
12:20 – мужчины, индивидуальная гонка / результаты
16:30 – женщины, индивидуальная гонка / результаты
13 декабря, суббота
12:45 – мужчины, спринт
16:30 – женщины, спринт
14 декабря, воскресенье
12:45 – мужчины, гонка преследования
15:30 – женщины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
