Расписание второго этапа Кубка IBU в Риднау

Опубликовано расписание второго этапа Кубка IBU по биатлону в Риднау.

С 11 по 14 декабря в итальянском Риднау пройдет второй этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

2-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Расписание гонок

11 декабря, четверг

12:20 – мужчины, индивидуальная гонка / результаты

16:30 – женщины, индивидуальная гонка / результаты

13 декабря, суббота

12:45 – мужчины, спринт

16:30 – женщины, спринт

14 декабря, воскресенье

12:45 – мужчины, гонка преследования

15:30 – женщины, гонка преследования

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.