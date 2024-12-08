Жюлия Симон о серебре масс-старта: «Очень рада, что вернулась в строй. Физически со мной сейчас все в порядке»

Жюлия Симон сообщила, что сейчас у нее все в порядке со здоровьем.

Французская биатлонистка завоевала серебро в масс-старте. Неделю назад во время заключительного этапа эстафеты у нее возникли проблемы с ногой.

«Как удалось занять второе место после 47-го в спринте? Это биатлон, ха-ха. Сегодня я направила энергию в нужное русло. Я сосредоточилась на том, что умею делать, и на текущем моменте, забыв о том, что произошло недавно. Я рада сегодняшнему результату, но в биатлоне вы стартуете снова и снова, и нельзя принимать свой успех как должное.

Я восприняла 29-й стартовый номер как вызов, и мне удалось улучшить позицию в самом начале гонки. И хотя я промахнулась на первой стрельбе, но вскоре смогла отыграть отставание. После промаха на второй стрельбе я уже запаниковала. Помогло то, что я все еще видела лидера гонки. На последних стрелковых рубежах я просто старалась получить удовольствие.

Физически со мной сейчас все в порядке. Сегодня были лучшие ощущения за неделю, даже несмотря на то, что это была тяжелая гонка. Я очень рада, что вернулась в строй, и надеюсь, что смогу сохранить набранный темп. Начинаю возвращаться на свой уровень», – сказала шестикратная чемпионка мира.