Жюлия Симон о серебре масс-старта: «Очень рада, что вернулась в строй. Физически со мной сейчас все в порядке»
Французская биатлонистка завоевала серебро в масс-старте. Неделю назад во время заключительного этапа эстафеты у нее возникли проблемы с ногой.
«Как удалось занять второе место после 47-го в спринте? Это биатлон, ха-ха. Сегодня я направила энергию в нужное русло. Я сосредоточилась на том, что умею делать, и на текущем моменте, забыв о том, что произошло недавно. Я рада сегодняшнему результату, но в биатлоне вы стартуете снова и снова, и нельзя принимать свой успех как должное.
Я восприняла 29-й стартовый номер как вызов, и мне удалось улучшить позицию в самом начале гонки. И хотя я промахнулась на первой стрельбе, но вскоре смогла отыграть отставание. После промаха на второй стрельбе я уже запаниковала. Помогло то, что я все еще видела лидера гонки. На последних стрелковых рубежах я просто старалась получить удовольствие.
Физически со мной сейчас все в порядке. Сегодня были лучшие ощущения за неделю, даже несмотря на то, что это была тяжелая гонка. Я очень рада, что вернулась в строй, и надеюсь, что смогу сохранить набранный темп. Начинаю возвращаться на свой уровень», – сказала шестикратная чемпионка мира.
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