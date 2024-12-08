Эльвира Оберг одержала девятую победу в карьере, у Симон – 33-й подиум, у Пройс – 16-й
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла масс-старт на Кубке мира.
Это девятая победа в карьере Оберг. Всего на ее счету 25 подиумов (9-8-8).
Серебро завоевала француженка Жюлия Симон, это ее 33-й подиум (12-10-11).
Франциска Пройс из Германии стала бронзовым призером. Она поднялась на пьедестал в 16-й раз в карьере (1-9-6).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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