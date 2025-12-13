Эдуард Латыпов: «Гонка мне очень понравилась. Все получилось, чистая стрельба греет душу»
Эдуард Латыпов: наконец-то удается стабилизировать стрельбу.
Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Спортсмен не допустил промахов на двух огневых рубежах.
«Эмоции положительные. Все получилось. Чистая стрельба греет душу. Самочувствие оптимальное. Грамотно разложил силы по дистанции. Гонка показательная. Мне очень понравилась.
Я всегда выхожу, чтобы отработать на ноль. Сейчас стрельба стабилизируется. Важно сохранить это по ходу сезона. Предстоит еще много работы», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
