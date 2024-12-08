Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я

Шведка Эльвира Оберг возглавила зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Женщины Зачет масс-стартов После 1 гонки из 5 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 90 2. Жюлия Симон (Франция) – 75 3. Франциска Пройс (Германия) – 65 4. Ванесса Фойгт (Германия) – 55 5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 50 6. Доротея Вирер (Италия) – 45 7. Анна Магнуссон (Швеция) – 41 8. Лу Жанмонно (Франция) – 37 9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34 10. Маркета Давидова (Чехия) – 31