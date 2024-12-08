Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
Шведка Эльвира Оберг возглавила зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Женщины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки из 5
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 90
2. Жюлия Симон (Франция) – 75
3. Франциска Пройс (Германия) – 65
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 55
5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 50
6. Доротея Вирер (Италия) – 45
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 41
8. Лу Жанмонно (Франция) – 37
9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34
10. Маркета Давидова (Чехия) – 31
Опубликовано: Полина Лоцик
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