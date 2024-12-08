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Кубок мира. Зачет масс-стартов. Эльвира Оберг лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я

Шведка Эльвира Оберг возглавила зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Женщины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки из 5

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 90

2. Жюлия Симон (Франция) – 75

3. Франциска Пройс (Германия) – 65

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 55

5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 50

6. Доротея Вирер (Италия) – 45

7. Анна Магнуссон (Швеция) – 41

8. Лу Жанмонно (Франция) – 37

9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 34

10. Маркета Давидова (Чехия) – 31

Опубликовано: Полина Лоцик
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Лу Жанмонно
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Юлия Таннхаймер
logoАнна Магнуссон
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масс-старт (жен)
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