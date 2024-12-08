Кубок мира. Масс-старт. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 17 секунд, у Симон – лучшая скорострельность
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 31.20,7
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17,0
3. Франциска Пройс (Германия) – 20,1
4. Лу Жанмонно (Франция) – 31,7
5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 32,7
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 33,2
7. Маркета Давидова (Чехия) – 33,3
8. Жюлия Симон (Франция) – 45,5
9. Гро Рандбю (Норвегия) – 46,9
10. Осеан Мишлон (Франция) – 50,6
11. Доротея Вирер (Италия) – 57,6...
15. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.26,0...
20. Ханна Оберг (Швеция) – 1.45,0
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.29,3 (2)
2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.35,2 (3)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.35,9 (4)
4. Лотте Лие (Бельгия) – 1.40,8 (1)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.42,5 (2)
6. Наталья Сидорович (Польша) – 1.44,1 (4)
7. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,5 (1)...
21. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.59,5 (2)...
23. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2.01,5 (1)...
29. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.21,9 (0)
Без промахов гонку прошли Фойгт и шведка Анна Магнуссон.
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