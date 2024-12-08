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Кубок мира. Масс-старт. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше проиграла 17 секунд, у Симон – лучшая скорострельность

Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 31.20,7

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17,0

3. Франциска Пройс (Германия) – 20,1

4. Лу Жанмонно (Франция) – 31,7 

5. Юлия Таннхаймер (Германия) – 32,7

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 33,2

7. Маркета Давидова (Чехия) – 33,3

8. Жюлия Симон (Франция) – 45,5

9. Гро Рандбю (Норвегия) – 46,9

10. Осеан Мишлон (Франция) – 50,6

11. Доротея Вирер (Италия) – 57,6...

15. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.26,0...

20. Ханна Оберг (Швеция) – 1.45,0

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.29,3 (2)

2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.35,2 (3)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.35,9 (4)

4. Лотте Лие (Бельгия) – 1.40,8 (1)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.42,5 (2)

6. Наталья Сидорович (Польша) – 1.44,1 (4)

7. Доротея Вирер (Италия) – 1.44,5 (1)...

21. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.59,5 (2)...

23. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2.01,5 (1)...

29. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.21,9 (0)

Без промахов гонку прошли Фойгт и шведка Анна Магнуссон. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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