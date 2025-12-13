Карим Халили: «Видно, как прогрессирует средняя часть протокола. Если ты ошибся на рубеже, сразу же откатываешься в конец двадцатки»

Карим Халили: видно, как прогрессируют соперники на Кубке России.

Призер Олимпиады-2022 Карим Халили назвал ощутимым прогресс участников Кубка России по биатлону.

Сегодня Халили с чистой стрельбой стал вторым в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. Победу одержал Эдуард Латыпов.

«Гонка была быстрая, хорошие скольжение и трасса. Было полегче, чем в индивидуальной гонке.

Видно, как прогрессирует средняя часть протокола. Если ты ошибся раз на рубеже, сразу же откатываешься в конец двадцатки или тридцатки», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».