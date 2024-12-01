Симон о проблемах с ногой в эстафете: «Надеюсь, это просто судорога. Придется провести обследование»

Французская биатлонистка Жюлия Симон рассказала о проблемах с ногой.

Симон сегодня в составе сборной Франции бежала заключительный этап в эстафете на Кубке мира в Контиолахти. Во время последнего круга она остановилась, а когда возобновила движение, стала держаться за икру.

«Надеюсь, это просто судорога. Придется провести обследование.

В 2018 году у меня был разрыв мышцы. Сегодня было так больно, что опираться на переднюю часть стопы практически невозможно», – сказала Симон.