Симон о проблемах с ногой в эстафете: «Надеюсь, это просто судорога. Придется провести обследование»
Французская биатлонистка Жюлия Симон рассказала о проблемах с ногой.
Симон сегодня в составе сборной Франции бежала заключительный этап в эстафете на Кубке мира в Контиолахти. Во время последнего круга она остановилась, а когда возобновила движение, стала держаться за икру.
«Надеюсь, это просто судорога. Придется провести обследование.
В 2018 году у меня был разрыв мышцы. Сегодня было так больно, что опираться на переднюю часть стопы практически невозможно», – сказала Симон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
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