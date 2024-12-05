  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Бабиков заявил, что у него нет проблем с патронами: «Патрон качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять»
11

Бабиков заявил, что у него нет проблем с патронами: «Патрон качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять»

Антон Бабиков заявил, что у него на данный момент нет проблем с патронами.

Российский биатлонист ранее пожаловался на нехватку подходящих патронов и допустил, что из-за этого может прекратить выступления.

«Сейчас нет проблем с патроном. Он качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять.

Все равно старты важны с точки зрения психологии, потому что одно дело, когда Серохвостов может пропустить гонку и знать, что все равно «на ноге» и другое дело – все остальные, кто пытается нащупать тонкости формы.

Не знаю, побегу ли все три гонки на предстоящем этапе [Кубка России], но до мега‑масс‑старта хотелось бы «дожить», конечно. Я люблю масс старты, – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.

«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoАнтон Бабиков
logoКубок России
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»
1029 ноября, 07:17
❄️ Кубок России. Серохвостов выиграл спринт, Логинов – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 36-й
9529 ноября, 06:53
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
1224 ноября, 10:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Васильев: «МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр-2026»
337 минут назад
Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Резцова и Казакевич выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
57 минут назад
Йоханнес Бо: «Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперед»
1сегодня, 07:26
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
4сегодня, 06:03
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
26сегодня, 06:03
У Тандревольд возникли проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки: «Мне пришлось остановиться. Я потеряла много времени, но выбора не было»
17вчера, 21:56
Лу Жанмонно: «Хочу проводить отличные гонки этап за этапом, выкладываться на 90-100% от своих возможностей, как это было сегодня»
1вчера, 19:06
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно лидирует, Халварссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
вчера, 17:29
Жанмонно одержала пятую победу в карьере, у Халварссон – первый подиум, у Эльвиры Оберг – 23-й
2вчера, 17:07
Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке, Лампич проиграла 25 секунд, Брезаз-Буше – 44
1вчера, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
сегодня, 06:03
Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 17:43
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
вчера, 17:35
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
3 декабря, 20:57
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
13 декабря, 18:10
Кубок мира. Общий зачет. Стремсхайм лидирует, Йоханенс Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 5-й
3 декабря, 18:06
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 декабря, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
152 декабря, 15:27Фото
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
11 декабря, 18:21
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1 декабря, 14:26