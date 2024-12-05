Бабиков заявил, что у него нет проблем с патронами: «Патрон качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять»
Антон Бабиков заявил, что у него на данный момент нет проблем с патронами.
Российский биатлонист ранее пожаловался на нехватку подходящих патронов и допустил, что из-за этого может прекратить выступления.
«Сейчас нет проблем с патроном. Он качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять.
Все равно старты важны с точки зрения психологии, потому что одно дело, когда Серохвостов может пропустить гонку и знать, что все равно «на ноге» и другое дело – все остальные, кто пытается нащупать тонкости формы.
Не знаю, побегу ли все три гонки на предстоящем этапе [Кубка России], но до мега‑масс‑старта хотелось бы «дожить», конечно. Я люблю масс старты, – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.
«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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