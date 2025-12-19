IBU отказался в ускоренном порядке рассмотреть иск Союза биатлонистов России в CAS по поводу недопуска спортсменов

IBU не будет рассматривать иск Союза биатлонистов России в ускоренном порядке.

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался в ускоренном порядке рассматривать иск Союза биатлонистов России в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Две новости по нашим международным делам. IBU отказались рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке.

СБР направил запрос в IBU по поводу допуска юношей и юниоров – прислушается ли в IBU к рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета, который изменил свою позицию и теперь рекомендует международным спортивным федерациям вернуть в свои соревнования юных спортсменов с российским и белорусским паспортом. Пока ответа нет», – написал Аверьянов.

Российские биатлонисты с 2022 года не допускаются к соревнованиям под эгидой IBU даже в нейтральном статусе.

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей