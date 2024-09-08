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Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 13-й

Антон Смольский лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2024/25 по биатлону

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

Общий зачет 

Мужчины

После 3 гонок из 18

1. Антон Смольский (Беларусь) – 360

2. Кирилл Бажин – 298

3. Карим Халили – 294

4. Петр Пащенко – 285

5. Антон Бабиков – 282

6-7. Александр Поварницын – 279

6-7. Александр Корнев – 279

8. Денис Иродов – 276

9. Степан Данилов (Беларусь) – 275

10. Роман Еремин – 264...

13. Эдуард Латыпов – 236...

23. Василий Томшин – 184...

25. Никита Поршнев – 160...

31. Максим Цветков – 124...

37. Даниил Серохвостов – 72

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
летний биатлон
сборная Беларуси
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoЭдуард Латыпов
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
logoНикита Поршнев
logoВасилий Томшин
Роман Еремин
logoКарим Халили
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
Кирилл Бажин
Александр Корнев
Денис Иродов
logoКубок Содружества
Степан Данилов
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