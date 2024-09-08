Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 13-й
Антон Смольский лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2024/25 по биатлону
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
Общий зачет
Мужчины
После 3 гонок из 18
1. Антон Смольский (Беларусь) – 360
2. Кирилл Бажин – 298
3. Карим Халили – 294
4. Петр Пащенко – 285
5. Антон Бабиков – 282
6-7. Александр Поварницын – 279
6-7. Александр Корнев – 279
8. Денис Иродов – 276
9. Степан Данилов (Беларусь) – 275
10. Роман Еремин – 264...
13. Эдуард Латыпов – 236...
23. Василий Томшин – 184...
25. Никита Поршнев – 160...
31. Максим Цветков – 124...
37. Даниил Серохвостов – 72
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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