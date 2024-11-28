Кубок России. Спринт. Смольский стартует 15-м, Бабиков – 30-м, Логинов – 34-м, Серохвостов – 45-м, Латыпов – 49-м, Халили – 52-м
Гонка пройдет 29 ноября.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
1-й этап
Ханты-Мансийск
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, мужчины
Старт-лист
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
15. Василий Томшин
16. Антон Смольский (Беларусь)
23. Ильназ Мухамедзянов
30. Антон Бабиков
31. Иван Тулатин (Беларусь)
32. Илья Авсеенко (Беларусь)
34. Александр Логинов
36. Кирилл Бажин
41. Петр Пащенко
44. Максим Воробей (Беларусь)
45. Даниил Серохвостов
49. Эдуард Латыпов
50. Максим Цветков
51. Никита Поршнев
52. Карим Халили
53. Александр Поварницын
54. Алексей Зубарев
59. Иван Колотов
65. Денис Иродов
67. Александр Корнев
68. Никита Лобастов (Беларусь)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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