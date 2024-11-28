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Кубок России. Спринт. Смольский стартует 15-м, Бабиков – 30-м, Логинов – 34-м, Серохвостов – 45-м, Латыпов – 49-м, Халили – 52-м

Латыпов, Серохвостов, Смольский, Логинов, Халили пробегут спринт на Кубке России.

Гонка пройдет 29 ноября.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап

Ханты-Мансийск

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, мужчины

Старт-лист

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

15. Василий Томшин

16. Антон Смольский (Беларусь)

23. Ильназ Мухамедзянов

30. Антон Бабиков

31. Иван Тулатин (Беларусь)

32. Илья Авсеенко (Беларусь)

34. Александр Логинов

36. Кирилл Бажин

41. Петр Пащенко

44. Максим Воробей (Беларусь)

45. Даниил Серохвостов

49. Эдуард Латыпов

50. Максим Цветков

51. Никита Поршнев

52. Карим Халили

53. Александр Поварницын

54. Алексей Зубарев

59. Иван Колотов

65. Денис Иродов

67. Александр Корнев

68. Никита Лобастов (Беларусь)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
сборная Беларуси
logoсборная России
спринт
результаты
logoДмитрий Лазовский
Алексей Зубарев
logoАнтон Бабиков
logoВасилий Томшин
Ильназ Мухамедзянов
Антон Смольский
logoМаксим Воробей
logoПетр Пащенко
Иван Колотов
Иван Тулатин
Кирилл Бажин
logoАлександр Логинов
Илья Авсеенко
logoДаниил Серохвостов
logoКарим Халили
logoНикита Поршнев
Денис Иродов
Александр Корнев
logoНикита Лобастов
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Поварницын
logoМаксим Цветков
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