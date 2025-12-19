Халили, Метеля и Миронова пропустят спринт на Кубке Содружества в Чайковском.

Пять российских биатлонисток пропустят спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Это Анастасия Халили, Виктория Метеля , Маргарита Болдырева, Ксения Караман , и Светлана Миронова .

Спринт стартует сегодня в 11:30 по московскому времени.