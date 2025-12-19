0

Халили, Метеля и Миронова пропустят спринт на Кубке Содружества в Чайковском

Халили, Метеля и Миронова пропустят спринт на Кубке Содружества в Чайковском.

Пять российских биатлонисток пропустят спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Это Анастасия Халили, Виктория Метеля, Маргарита Болдырева, Ксения Караман, и Светлана Миронова.

Спринт стартует сегодня в 11:30 по московскому времени.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: пресс-служба СБР
Ксения Караман
logoМаргарита Болдырева
logoКубок Содружества
logoВиктория Метеля
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoсборная России жен
logoСветлана Миронова
