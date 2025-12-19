Халили, Метеля и Миронова пропустят спринт на Кубке Содружества в Чайковском
Халили, Метеля и Миронова пропустят спринт на Кубке Содружества в Чайковском.
Пять российских биатлонисток пропустят спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
Это Анастасия Халили, Виктория Метеля, Маргарита Болдырева, Ксения Караман, и Светлана Миронова.
Спринт стартует сегодня в 11:30 по московскому времени.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: пресс-служба СБР
